Infrangendo ogni promessa, Mortal Kombat 1 è arrivato alla fine

Il supporto dei grandi progetti videoludici non è semplice, e questo lo sa NetherRealm che ha deciso di annunciare Mortal Kombat 1 Definitive Edition.

NetherRealm Studios ha lanciato oggi un pacchetto omnicomprensivo, che racchiude tutti i contenuti pubblicati finora per l'ultimo capitolo della celebre serie di picchiaduro.

Al prezzo di €69,99, questa versione definitiva offre un valore considerevole per i nuovi giocatori, considerando la quantità di contenuti inclusi. Per chi possiede già il gioco base, è disponibile un upgrade alla Definitive Edition a €59,99, mentre il gioco originale, che normalmente costa €49,99, viene spesso proposto in offerta digitale a meno di €20 euro durante i periodi promozionali.

La Definitive Edition non si limita a includere il gioco principale, ma porta con sé una vastità di contenuti aggiuntivi che hanno caratterizzato il supporto post-lancio. L'espansione narrativa "Khaos Reigns" rappresenta solo la punta dell'iceberg di un'offerta che comprende due Kombat Pack completi.

Tuttavia, questo sembra essere il punto su Mortal Kombat 1, e i fan non l'hanno presa benissimo.

Su X sono state condivise una serie di clip in cui Ed Boon prometteva "molti anni" di contenuti, ma con l'arrivo della Definitive Edition sono passati solo 1 anno e 8 mesi dal lancio di Mortal Kombat 1.

Il titolo era stato presentato come il capitolo della saga che avrebbe avuto il supporto post-lancio più lungo di sempre. Tuttavia, a meno di due anni dalla pubblicazione, il futuro del gioco appare tutt’altro che roseo.

Questa non è la prima volta che Warner Bros viene criticata per un supporto post-lancio più breve del previsto. Ma nel caso di Mortal Kombat 1, le aspettative erano particolarmente alte, alimentate da dichiarazioni ufficiali che parlavano di roadmap a lungo termine.

In assenza di comunicazioni ufficiali, resta la sensazione che MK1 sia ormai arrivato alla fine della sua corsa, ben prima del previsto. E per molti, questo potrebbe segnare anche la fine della fiducia nei confronti del franchise.