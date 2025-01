Mortal Kombat 1 si aggiornerà ancora: «Continuiamo a lavorare su DLC futuri»

Negli scorsi mesi erano emerse notizie decisamente preoccupanti per il futuro di Mortal Kombat 1, con un presunto stop allo sviluppo di nuovi contenuti che, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivato direttamente da Warner Bros.

La motivazione sarebbero le vendite deludenti dell'espansione Kaos Sovrano, che avrebbero spinto al publisher a "staccare la spina" il prima possibile per pensare a nuovi progetti, magari un nuovo capitolo della saga o un Injustice 3.

Ed effettivamente nella nostra recensione anch'io vi ho raccontato di come il DLC abbia deluso fortemente dal punto di vista della narrazione, anche se i nuovi personaggi sono sembrati convincenti per il gameplay — ma non abbastanza da giustificare l'elevato prezzo di vendita consigliato.

Dopo il debutto di Conan il Barbaro nel picchiaduro di NetherRealm Studios (che potete recuperare su Amazon), la sensazione era dunque che il T-1000 di Terminator 2 potesse rappresentare l'ultima novità per il reboot e sequel della saga.

Ma Ed Boon sembra aver smentito queste indiscrezioni, pubblicando con una serie di post su X gli ottimi risultati ottenuti da Mortal Kombat 1 fino a questo momento, con ben 5 milioni di vendite complessive.

Inoltre, in uno di questi post, il co-creatore della serie ha lanciato un messaggio che sembrerebbe indiziare l'arrivo di ulteriori novità:

«Ora che Conan è nelle mani dei giocatori, non vediamo l'ora di continuare a lavorare su DLC futuri!».

Il tutto con un gioco di parole che utilizza la parola "truck", ovvero camion, accompagnato da una clip che svela una delle Fatality del T-1000.

La serie di messaggi si interrompe con un misterioso "giuramento ninja", il che potrebbe essere un'anticipazione di un nuovo Kombattente in arrivo nel gioco.

Ovviamente non sappiamo ancora quale sarà l'effettiva natura di questi "futuri DLC": potrebbe trattarsi di semplici Kameo, skin alternative o — come sperano molti fan — l'implicita ammissione di un Kombat Pack 3, che smentirebbe le precedenti indiscrezioni sul tema.

Qualunque sia la verità, non possiamo fare altro che incrociare le dita e sperare nel meglio: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.