Mortal Kombat 1 non ha ancora finito: ecco il T-1000 e un nuovo Kameo

Mortal Kombat 1 si prepara a concludere gli aggiornamenti di Kaos Supremo con l'ultimo personaggio DLC del pacchetto, che ci permetterà di affrontare la macchina mortale di Terminator 2.

Come già precedentemente annunciato in più occasioni, è arrivata infatti l'ora di mettere le mani sul T-1000, che sarà interpretato ancora una volta dall'attore Robert Patrick.

NetherRealm Studios ha svelato il trailer gameplay ufficiale che svela alcune delle mosse del personaggio DLC, oltre a fornirci uno sguardo approfondito a una delle sue Fatality:

Il teaser trailer si conclude con un ulteriore annuncio a sorpresa: contrariamente a quanto i fan si aspettavano, l'espansione di Mortal Kombat 1 (che trovate su Amazon) introdurrà anche un nuovo Kameo giocabile.

È infatti arrivata la conferma che Madama Bo potrà aiutarci durante i Kombattimenti, a patto ovviamente di aver già acquistato l'espansione Kaos Supremo: il nuovo Kameo si è mostrato brevemente nel teaser trailer, anche se è ovviamente troppo poco per poterne valutare le effettive abilità.

Ad ogni modo, il trailer di Mortal Kombat 1 ci conferma che sarà possibile scaricare il T-1000 già a partire dal 18 marzo, per chiunque abbia già acquistato l'espansione: in caso contrario, sarà possibile acquistarlo a parte dal 25 marzo.

Anche Madama Bo sarà disponibile dal 18 marzo, gratis per chiunque possieda Kaos Supremo e a pagamento per chi desidera invece acquistarla separatamente.

A questo punto sarà interessante capire se dopo il lancio del T-1000 siano previsti altri contenuti aggiuntivi per il picchiaduro: Ed Boon ha ammesso di non volersi fermare qui, anche se erano uscite voci di corridoio su un presunto stop imposto da Warner Bros. dopo le vendite deludenti dell'espansione.

Come sempre potremo scoprire la verità soltanto nei prossimi mesi con eventuali annunci ufficiali: ovviamente vi terremo aggiornati non appena saranno annunciate novità in merito.