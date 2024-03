Morta la character designer della serie Tales Of

Mutsumi Inomata, l'illustratrice nota per il suo lavoro sulla serie di giochi Tales Of di Bandai Namco, è morta all'età di 63 anni.

Inomata ha lavorato a 12 giochi della serie Tales Of ed è stata character designer di titoli come Tales of Berseria, Tales of Zestiria, Tales of Xillia 1 e 2, Tales of Graces f, Tales of the Tempest e Tales of Destiny 1 e 2.

Ha anche lavorato come designer e direttore dell'animazione in numerosi film e serie anime nel corso degli anni, tra cui Windaria, City Hunter, Future GPX Cyber Formula e Plawres Sanshirou.

Una nota pubblicata sull'account ufficiale X/Twitter di Inomata, scritta dalla sorella, ha confermato la sua morte (via VGC).

«Mutsumi Inomata è morta il 10 marzo 2024», si legge nel messaggio. «È successo così all'improvviso. Ha ancora delle bozze, che sono sicura stiano ancora lavorando in paradiso. Circondata dai suoi gatti preferiti, starà sicuramente creando altri personaggi carini e dagli occhi forti».

E ancora: «Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno amato e sostenuto Mutsumi. Speriamo che in futuro continuerete ad amarla come avete fatto voi».

«Il funerale è stato celebrato solo dai parenti più stretti. In accordo con i suoi desideri prima della morte, decliniamo tutte le condoglianze, gli incensi, le offerte, gli omaggi floreali e altre espressioni di simpatia. Apprezziamo la vostra gentile comprensione».

La redazione di SpazioGames si stringe con gli amici e la famiglia di Inomata in questo momento particolarmente triste, ringraziando l'autrice scomparsa per il suo supporto all'industria di videogiochi.

La notizia arriva a pochi giorni dalla scomparsa del grande Akira Toriyama, il quale aveva all'attivo longeve collaborazioni con alcune delle case di sviluppo di videogiochi più famose: ripercorriamone la storia.