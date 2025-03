Monster Hunter Wilds, un evento per il primo update gratuito

L'universo di Monster Hunter Wilds si prepara ad espandersi con nuovi contenuti gratuiti che promettono di intensificare l'esperienza di gioco e aumentare la sfida per i cacciatori più esperti.

Capcom ha annunciato un imminente showcase dedicato al primo aggiornamento gratuito dell'action RPG, in arrivo all'inizio del prossimo mese.

L'evento, che verrà presentato dal producer Ryozo Tsujimoto, rappresenta un'importante opportunità per scoprire le novità che attendono i giocatori in questa nuova fase di evoluzione del titolo, considerato da noi come il punto più alto raggiunto dalla serie.

Lo showcase è programmato per martedì 25 marzo alle ore 15:00 italiane e si preannuncia ricco di contenuti.

Al centro dell'attenzione ci sarà Mizutsune, un mostro di tipo Leviatano già noto ai fan della serie, che farà il suo ritorno in Monster Hunter Wilds.

Non sarà però l'unico protagonista dell'aggiornamento, poiché Capcom ha anticipato una serie di altre nuove aggiunte che verranno probabilmente svelate durante la presentazione.

Le aspettative sono particolarmente alte riguardo al livello di difficoltà che verrà introdotto con questo update. Per chi ha trovato Wilds troppo accessibile, l'aggiornamento promette di portare un nuovo livello di sfida attraverso un mostro di formidabile potenza, a un livello superiore rispetto ai Tempered.

Non è ancora chiaro se questo mostro super-potenziato sia proprio Mizutsune o una creatura completamente diversa.

Secondo quanto rivelato in un breve riepilogo dell'aggiornamento pubblicato il mese scorso, oltre al temibile avversario non identificato, "un altro mostro sfidante vi attenderà!".

Ma non solo: in attesa degli update ufficiali, nuove mod per Monster Hunter Wilds aggiungono opzioni grafiche e miglioramenti dell'esperienza di gioco, disponibili gratis online.