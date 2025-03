Monster Hunter Wilds diventa più bello, gratis, grazie ai fan

La comunità di modder è rapidamente intervenuta ad arricchire l'esperienza di Monster Hunter Wilds, offrendo soluzioni creative per affrontare alcuni dei problemi più sentiti dai giocatori.

A poche settimane dal lancio del titolo Capcom (che trovate su Amazon), sono già disponibili modifiche che promettono di migliorare sia le prestazioni tecniche che la qualità dell'esperienza di gioco, rispondendo a necessità che il gioco base non soddisfa completamente.

Il modder Aiyke ha infatti sviluppato "More Graphics Options", una modifica che espande significativamente le possibilità di personalizzazione del comparto visivo del gioco.

Tra le opzioni introdotte troviamo il controllo sul livello di dettaglio delle mesh, regolazioni specifiche per la vegetazione, e la possibilità di disattivare lo streaming delle texture che spesso causa rallentamenti sui sistemi meno potenti.

Particolarmente utile risulta anche il nuovo slider per modificare il rapporto di culling degli oggetti piccoli e la possibilità di eliminare completamente le ombre dinamiche.

Queste impostazioni, sebbene possano ridurre la qualità visiva complessiva, offrono un'ancora di salvezza per i giocatori con configurazioni hardware meno performanti.

Sul fronte del gameplay, la mod "All in One Menu" creata da Reena introduce invece cambiamenti sostanziali alla struttura dei menu di gioco.

La modifica consente di accedere direttamente alla Fucina, cambiare equipaggiamento e trasferire oggetti senza dover tornare all'accampamento, eliminando interruzioni nel flusso di gioco che risultano particolarmente fastidiose nelle fasi avanzate dell'avventura.

Questi miglioramenti all'interfaccia rispondono a una filosofia di design del gioco che incoraggia i cacciatori a rimanere sul campo il più possibile, rendendo però talvolta frustrante la necessità di tornare ripetutamente all'accampamento per semplici operazioni di gestione.

Queste modifiche della comunità rappresentano quindi non solo un arricchimento dell'esperienza, ma anche una risposta pragmatica alle criticità tecniche che Capcom dovrà affrontare nei prossimi aggiornamenti ufficiali per garantire un'esperienza fluida a tutti i cacciatori.

Questo, considerando anche che la comunità di Monster Hunter Wilds su Reddit ha criticato Capcom per l'eliminazione di una funzionalità presente nei capitoli precedenti.