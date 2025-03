Monster Hunter Wilds nasconde un messaggio segreto in bella vista

Capcom ha prestato particolare attenzione alla presentazione di Monster Hunter Wilds, scegliendo di omaggiare la sua serie di successo con più di un piccolo dettaglio nascosto in bella vista.

Molti fan infatti non se ne accorgeranno neanche, ma il logo dell'ultimo capitolo della saga (che potete recuperare su Amazon) nasconde infatti alcuni segreti molto intriganti, uno dei quali è stato svelato ufficialmente dal direttore artistico.

In un'intervista rilasciata a Famitsu (via Automaton West), l'art director ed executive director Kaname Fujioka ha svelato che l'iconografia presente nel logo non è frutto del caso, ma nasconde un simbolismo che colpirà i fan storici della saga.

I sei draghi che compongono il logo di Monster Hunter Wilds hanno un significato ben preciso, che probabilmente i fan più esperti avevano già intuito, ovvero i sei capitoli principali della serie Monster Hunter. Un drago per ogni gioco, insomma.

«Preferiamo che i giocatori considerino ogni titolo come un'opera a sé stante, per questo non usiamo la numerazione ufficiale. Tuttavia, dal nostro punto di vista creativo, lo concepiamo come il sesto capitolo della serie, ed è per questo che abbiamo inserito i sei draghi nel logo».

Fujioka ha aggiunto che il team sarebbe felice se i giocatori notassero questo dettaglio, ma ha ammesso che questo non è l'unico segreto nascosto all'interno del logo: ce n'è un altro collegato direttamente alla trama del gioco.

Il direttore artistico non ha voluto però addentrarsi in ulteriori dettagli, ammettendo che preferirebbe «che siano i giocatori a capirlo da soli», semplicemente esplorando ciò che Monster Hunter Wilds ha da offrire.

Tuttavia, Fujioka ha aggiunto quello che potrebbe essere un indizio: il significato nascosto potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, perché la narrazione «non è particolarmente lineare».

Perosnalmente, ritengo siano rivelazioni decisamente interessanti e che mi confermano la grande cura per i dettagli che Capcom ha voluto riporre nella sua ultima fatica, almeno a livello di presentazione.

A livello tecnico, invece, c'è ancora più di qualcosa da sistemare: le polemiche per le scarse ottimizzazioni grafiche non sono mancate, anche se il team di sviluppo è stato decisamente più aperto rispetto a quanto fatto da altri team.

Ma nonostante questo tipo di polemiche, non si può certo dire che Monster Hunter Wilds non sia un successo. Anzi, vi dirò di più: è uno dei più grandi successi di sempre di Capcom.