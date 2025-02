Monster Hunter Wilds in versione fisica richiede un aggiornamento extra, fate attenzione

Se speravate di poter giocare immediatamente a Monster Hunter Wilds infilando il vostro disco all'interno di PS5 o Xbox Series X|S, Capcom ha una brutta notizia per voi.

Capcom ha confermato che le copie fisiche di Monster Hunter Wilds richiederanno un aggiornamento di 15GB per poter essere giocate.

Una cosa che spesso accade con le produzioni più importanti, ma che rimane una limitazione ulteriore per chi voleva iniziare subito ad andare a caccia di mostri.

Tuttavia c'è almeno una buona notizia, insieme alla brutta notizia di cui sopra.

L’account Does it play?, noto per il suo impegno nella preservazione dei giochi fisici, ha precisato che l’aggiornamento non è strettamente necessario per giocare offline.

Cosa che Capcom, però, non specifica nel suo post:

«Stai acquistando una copia fisica di Monster Hunter Wilds? Attenzione, per giocare è richiesto un aggiornamento all'ultima versione di circa 15 GB. Se hai preordinato la versione digitale, puoi scaricare l'ultimo aggiornamento ora.»

Per chi ha prenotato la versione digitale, l’update può essere scaricato in anticipo, così da essere pronti per il lancio ufficiale del gioco, previsto per il 28 febbraio.

Monster Hunter Wilds si sbloccherà per tutti a partire dalle ore 12:00 italiane del 28 febbraio su PS5 e Xbox Series X|S. Gli utenti PC potranno cominciare a giocare alle ore 06:00 del 28 febbraio, invece.

Per quanto riguarda il pre-load, invece, su PS5 sarà possibile scaricare Monster Hunter Wilds da 48 ore prima del lancio in ogni regione, mentre su Xbox Series X|S e PC tramite Steam dal 25 febbraio alle 06:00 italiane.

La patch sembra mirare a miglioramenti tecnici e visivi che potrebbero avere un impatto significativo sull’esperienza di gioco, ma Capcom non ha ancora pubblicato le note complete della patch né dettagli precisi sulle modifiche introdotte.

In ogni caso, Monster Hunter Wilds sarà un lancio attesissimo perché l'ultima produzione Capcom sembra ottima, come raccontato nella recensione: «Il nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita. I combattimenti, grazie al sistema delle ferite, al Seikret e al rinnovamento delle armi, compiono grandi passi in avanti – merito anche di mostri con comportamenti più complessi e di una maggior interazione ambientale in generale: certe cacce vi resteranno nel cuore.»