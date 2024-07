Monster Chef è il gioco più appetitoso che vedrete oggi

Negli scorsi mesi, abbiamo parlato di diverse piccole e intriganti produzioni che arrivano dall'Italia, dove sempre più piccoli team stanno trovando la via per realizzare le loro idee. È anche il caso di Studio Pizza, studio che vinse il bando pubblico di Bologna Game Farm nel 2022 (e che fu finalista di Red Bull Indie Forge lo scorso anno), che è pronto a mettersi... ai fornelli per il suo Monster Chef!

Il gioco, in arrivo su Steam, è un hack n' slash con meccaniche roguelite e gestionali che, proprio come in una ricetta, si mescolano per provare a offrire ai giocatori il giusto sapore.

«Monster Chef è un gustoso roguelite hack & slash con componenti gestionali» ci ha spiegato la producer Giulia Scatasta, che ci ha raggiunto via mail. All'interno del titolo si «gioca nei panni di Pranzo, un piccolo cuoco guerriero determinato a diventare il miglior Monster Chef di tutti i tempi».

Per aiutarlo nel suo scopo, dovremo affrontare degli scontri con dei «mostri terribili», che dovremo cucinare sul campo di battaglia, per poi concentrarci a sfamare i nostri clienti. In pratica, le battaglie saranno davvero le fasi di cucina, in cui dovremo preparare i nostri mostruosi manicaretti.

Proprio la locanda dove accoglieremo gli avventori avrà a sua volta un ruolo centrale all'interno del gioco, dal momento che potremo anche personalizzarla con tavoli, tappeti e mobili – un po' come avete fatto nel vostro sushi bar in Dave the Diver.

«Servi una vastissima clientela di tribù fantasy, ognuna con gusti e preferenze da scoprire. Acquista tavoli, tappeti e mobili per personalizzare la tua locanda, trasformandola in un ristorante da sogno» spiegano gli autori, nella descrizione ufficiale.

Tra le altre caratteristiche di gameplay, che come dicevamo farà del campo di battaglia la vostra cucina, potremo anche esplorare una mappa open world procedurale in cerca delle prossime catture – e nei nostri viaggi ci imbatteremo anche in personaggi con una storia tutta loro da raccontarci.

Il gioco non ha ancora una precisa finestra di lancio, ma abbiamo già un'ottima notizia: i requisiti sono super abbordabili e potrete giocarci anche su un PC non particolarmente costoso (si parla di 8 GB di RAM, un i5-3470 e una GTX 1050 come raccomandati).

Tra le tante caratteristiche, la direzione artistica irresistibile è personalmente quella che mi ha colpito di più e spero che Monster Chef possa riuscire a dare il meglio di sé anche su piattaforme come Steam Deck, dove le piccole perle sono particolarmente godibili.

Intanto, rimaniamo in attesa di scoprire quando i fornelli del piccolo chef inizieranno a scaldarsi!