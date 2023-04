Monitor gaming MSI da 32", perfetto per gli eSports, oggi con uno sconto del 38%!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di alto livello per migliorare la vostra esperienza di gioco e immergervi completamente nel vostro mondo virtuale preferito, abbiamo l'offerta giusto per voi! Infatti, attualmente il monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD è attualmente in promozione su Amazon a un prezzo straordinario!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa al monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD, che attualmente potete portarvi a casa a soli 539€, rispetto agli usuali 869,99€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 330,99€.

Con un design elegante e funzionalità all'avanguardia, il monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD è progettato per offrire la migliore esperienza possibile, in particolare per coloro che giocano a livello competitivo online.

Il display da 32 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) garantisce una nitidezza dell'immagine eccezionale. Il pannello Rapid IPS del monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD offre angoli di visione più ampi e colori più accurati, rendendo l'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Una delle caratteristiche chiave del monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD è il suo rapido tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 175 Hz, che assicurano un'esperienza di gioco fluida e senza sfarfallamenti, riducendo al minimo il motion blur e offrendo una risposta istantanea ai comandi del giocatore.

La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD Freesync Fremium del monitor gaming MSI Optix MPG321QRF-QD contribuiscono a eliminare il tearing e lo stuttering, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del display con quella della scheda grafica per garantire un gameplay fluido e senza interruzioni.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.