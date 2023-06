Monitor gaming LG da 24" 144Hz a meno di 170€! 29% di sconto

Anche oggi, mercoledì 14 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming LG 24GN65R, che attualmente potete portarvi a casa a soli 169,99€, con uno sconto del 25% rispetto all'usuale prezzo di listino di 239€.

Il monitor gaming LG 24GN65R, appartenente alla serie UltraGear, è dotato di un display IPS di 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo permette una riproduzione dei colori superlativa e godere di ampi angoli di visione.

Advertisement

Il monitor gaming LG 24GN65R è compatibile con la tecnologia AMD FreeSync Premium, progettata per ridurre microscatti e sfarfallii durante il gameplay, contribuendo a un'esperienza di gioco più fluida.

Il monitor gaming LG 24GN65R supporta anche HDR10, per una visualizzazione più vasta di colori e un'immagine più dettagliata e realistica. Riguardo alla connettività, è dotato di porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2) e Display Port 1.4.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

Queste offerte sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.