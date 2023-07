Monitor gaming Gigabyte 27" 2K 170Hz con il 20% di sconto!

Anche oggi, giovedì 27 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming Gigabyte M27Q, che attualmente potete portarvi a casa a soli 335,80€ rispetto al prezzo consigliato di 421,36€, con un risparmio reale di 85,56€.

Il monitor gaming Gigabyte M27Q è equipaggiato con un pannello IPS di 27 pollici a risoluzione 2K (2.560x1.440 pixel), un tempo di risposta di 0,5 ms e un refresh rate di 170 Hz, garantendo immagini fluide e senza sfarfallio, ideale per i giochi ad alta velocità.

Con il supporto per la tecnologia Adaptive-Sync, il monitor gaming Gigabyte M27Q si adatta dinamicamente alla frequenza di fotogrammi generati dalla vostra scheda grafica per minimizzare i ritardi e fornire un'esperienza di gioco senza interruzioni. Il dispositivo copre inoltre la gamma di colori sRGB al 92% e DCI-P3 al 140%, offrendo immagini brillanti e vivide. Inoltre, la tecnologia HDR integrata migliora ulteriormente i contrasti e la vividezza dei colori.

La base ergonomica del monitor gaming Gigabyte M27Q permette inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza, garantendo così la massima comodità durante le lunghe sessioni di gioco. Infine, dispone di una varietà di connessioni, tra cui DisplayPort 1.2 e due porte HDMI 2.0, nonché una porta USB 3.0 integrata e un hub KVM, che permette di controllare più dispositivi con un solo set di tastiera, video e mouse.

