Minecraft svela un frigo a forma di Creeper che, per fortuna, non esplode

Dopo il frigo di Xbox Series X arriva anche il frigo a forma di Creeper di Minecraft, che per altro gioca in casa essendo una proprietà di Xbox.

Il frigorifero nato dalla volontà di Microsoft di scherzare con uno dei primi meme legati alla console, poi diventato realtà visto che lo potete comprare su Amazon, ha fatto scuola ed è stato amatissimo.

Prodotto che, per altro, ha funzionato così tanto da generare un nuovo modello più economico e performante, lanciato successivamente.

Microsoft si è fatta prendere poi la mano perché anche Xbox Series S ha avuto il suo elettrodomestico ispirato, stavolta un tostapane.

Ma la cucina del videogiocatore modello, soprattutto fan Xbox, ora può essere ancora più completa con il frigo a forma di Creeper di Minecraft.

Presentato dalla catena di supermercati statunitensi Walmart, per ora in esclusiva, è un frigorifero funzionante in tutto e per tutto, come quello Xbox.

Anche un bel frigo portatile, perché ha un altezza di oltre 60cm, in grado di tenere 8L in capacità per circa 12 lattine da 33cl. Con tanto di luce led interna ed esterna ambientale, con vano rimovibile e 2 compartimenti.

Il frigo è venduto per $98, e al momento nono ci sono informazioni per quanto riguarda una eventuale commercializzazione nel nostro Paese.

Con il frigo Xbox Series X alla fine è arrivata la distribuzione internazionale, e considerato il successo di Minecraft nel mondo non è impensabile che anche questo prodotto possa essere distribuito al di fuori degli USA.

Un successo che, per altro, non era affatto previsto da Mojang inizialmente. Neanche voluto in realtà, come ha spiegato di recente l'azienda in una intervista.

Parlando di Xbox, invece, continua la saga dell'acquisizione di Activision Blizzard con una serie di notizie che si susseguono a velocità della luce, con tanti colpi di scena.