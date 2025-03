Minecraft diventerà gratis? Arriva la risposta ufficiale

Dal suo debutto nel 2011, Minecraft ha seguito una strada unica, diventando uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi.

Con oltre 200 milioni di copie vendute, il titolo sviluppato da Mojang (che trovate anche su Amazon) si è affermato come il videogioco più acquistato della storia, escludendo quelli forniti in bundle con le console.

Con numeri così impressionanti, e con un film in arrivo, viene spontaneo chiedersi perché Minecraft non abbia mai adottato un modello free-to-play (ossia gratis) con microtransazioni, una strategia sempre più diffusa tra i giochi di successo.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Mojang, questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione e non lo sarà nemmeno in futuro.

Intervistata da IGN US, Ingela Garneij, executive producer di Minecraft Vanilla, ha spiegato il motivo di questa scelta:

«Abbiamo creato il gioco con un obiettivo completamente diverso. Il modello di monetizzazione basato sulle microtransazioni non funzionerebbe per noi. Si tratta di acquistare il gioco una volta e basta. Per noi è fondamentale che il nostro titolo sia accessibile al maggior numero possibile di giocatori. Crediamo che sia il miglior affare del mondo.»

Molti altri titoli di successo, come Destiny e Overwatch 2, hanno adottato il modello free-to-play, spesso subendo pressioni per introdurre sistemi di monetizzazione aggressivi.

Tuttavia, Garneij ha chiarito che Minecraft non si trova nella stessa situazione e non ha bisogno di questi cambiamenti per mantenere la propria popolarità: «Ciò che conta per noi è che il gioco possa continuare a essere apprezzato da tantissime persone, e questo sta funzionando alla grande.»

A supportare questa filosofia c’è anche Agnes Larsson, game director del gioco, che ha sottolineato l'importanza dei valori fondanti di Minecraft: «È un aspetto che definisce il gioco e che contribuisce alla sua forza. Ha valori molto solidi.»

Se qualcuno sperava in un Minecraft 2 o in un cambio radicale di strategia, le dichiarazioni di Mojang non lasciano spazio a dubbi: Minecraft rimarrà così com’è, fedele alla sua formula originale e al suo modello di vendita.