McDonald's celebra il film di Minecraft con una salsa speciale (e non solo)

Nonostante la qualità che si è vista dai primi trailer, il film di Minecraft sarà senz'altro un fenomeno commerciale che passa anche per curiose iniziative come quella di McDonald's.

A poche settimane dal debutto ufficiale previsto per il 4 aprile 2025, la strategia di marketing di Mojang Studios e Xbox Game Studios sta raggiungendo dimensioni importanti, ovviamente e McDonald's ha annunciato una partnership globale che porterà gli "A Minecraft Movie Happy Meal" in oltre 100 mercati internazionali a partire dal 1° aprile 2025 (tramite Windows Central).

La linea di giocattoli del classico menù per bambini (anche se sappiamo che saranno più gli adulti a comprarli) comprenderà sei cubi modellati sui blocchi di gioco, come il diamante e la lana rosa, contenenti personaggi e adesivi del film, oltre a sei statuette ispirate alle creature di Minecraft come l'ape, il Creeper e il lupo.

Ogni Happy Meal includerà anche una delle sei carte collezionabili con un codice riscattabile nel gioco per ottenere skin esclusive per i personaggi, ovviamente.

McDonald's lancerà anche una nuova salsa chiamata "Nether", che accompagnerà questa promozione cinematografica. Fateci sapere com'è, se riuscirete ad assaggiarla.

Ovviamente il target principale di Minecraft è quello dei giovani giocatori, quelli che tendenzialmente potrebbero essere contento di mangiucchiare qualcosa e collezionare anche dei gadget con gli Happy Meal, ma il collezionismo non ha età soprattutto per franchise così importanti.

La speranza è che, alla fine, i trailer discutibili del film di Minecraft saranno fuorvianti rispetto alla qualità finale della pellicola. Gli ultimi trailer non ci hanno fatto pensare che il progetto possa essere buono, ma come sempre non ci resterà altro che aspettare l'arrivo in sala per farci un'idea.

Molti fan hanno rievocato "l'ugly Sonic", ovvero la prima versione del porcospino blu di SEGA nel cortometraggio che, dopo le ormai storiche modifiche, ha dato il via a una saga a dir poco fortunata e redditizia. Phil Spencer spera che possa andare così, se non altro.