Midnight Fight Express, Expeditions: Rome e altri giochi nel nuovo Humble Choice!

Questo mese, Humble Bundle continua a sorprendere gli abbonati a Humble Choice con una selezione eccellente di giochi a un prezzo vantaggioso. Tra i titoli in offerta, troverete avventure emozionanti e appassionanti come Expeditions: Rome, Midnight Fight Express, ELEX II, Nobody Saves the World e The Gunk.

La collezione si arricchisce ulteriormente con opere forse meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come The Pale Beyond, Last Call BBS e From Space. La ciliegina sulla torta è che tutti questi otto giochi sono disponibili per gli abbonati a soli 9,99€, rendendo questa offerta davvero imperdibile.

Humble Choice Dicembre 2023 - Giochi disponibili

Expeditions: Rome

Midnight Fight Express

ELEX II

Nobody Saves the World

The Gunk

The Pale Beyond

Last Call BBS

From Space

Vi ricordiamo quali sono i vantaggi di un abbonamento ad Humble Choice:

Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono. Sconti speciali : oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all'interno dell'Humble Store.

: oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all'interno dell'Humble Store. Humble Games Collection: accesso a tanti grandi giochi aventi come publisher Humble Games come Void Bastards e Dodgeball Academia.

È importante sottolineare che una parte dei ricavi generati dagli abbonamenti a Humble Choice viene destinata a enti di beneficenza, tra cui Code.org. Non perdete questa opportunità e iscrivetevi al servizio per accedere al ricco Humble Choice di dicembre 2023, anche per un solo mese, utilizzando il link che trovate qui sotto. Inoltre, vi ricordiamo che ogni giorno vi forniamo aggiornamenti sulle migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella sezione dedicata del nostro sito.

