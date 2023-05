Midnight Club, il "remake" del classico Rockstar è bellissimo

Prima di GTA, c'è stato un tempo in cui Rockstar Games rilasciava videogiochi destinati a diventare dei cult. Tra questi, spicca anche a serie racing di Midnight Club.ì

Per chi non lo ricordasse, Midnight Club era una serie di giochi di guida arcade abbastanza simile a Need For Speed (che potete trovare su Amazon)

L'ultimo gioco della serie - Midnight Club: Los Angeles Complete Edition - è uscito nel 2009, sebbene Rockstar abbia poi accantonato il franchise. Ora, nonostante NfS abbia dimostrato che un rifacimento è possibile, qualcuno ci ha pensato anche relativamente alla saga della Grande R.

Come riportato anche da GamingBible, i TeaserPlay hanno realizzato un concept trailer di un "remake" della serie originale di Midnight Club utilizzando l'Unreal Engine 5.

Il risultato finale è stato realizzato con l'aiuto di caratteristiche grafiche di alto livello del motore grafico di Epic, come Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing e Global Illumination Shader.

TeaserPlay scrive: «Speriamo che Rockstar riporti ufficialmente in vita Midnight Club al più presto e ci auguriamo davvero che questo video sia in grado di chiarire il livello di aspettative dei fan nei confronti di Rockstar Games».

Chiunque abbia seguito Rockstar negli ultimi anni saprà che al momento è concentrata sul lancio di un certo gioco chiamato GTA 6, ragione per cui un ritorno di Midnight Club è decisamente improbabile.

La buona notizia è che i recenti rapporti suggeriscono che Rockstar sia in grado di rispondere alle aspettative dei fan.

Ma non è tutto: sempre TeaserPlay ha dato vita a un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali che potremo vivere in GTA 6.

Infine, gli sviluppatori del prossimo Grand Theft Auto hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un gioco di tale portata.