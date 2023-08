Microsoft "uccide" lo store di Xbox 360, ecco come funzionerà per i giochi

Continua la chiusura degli shop digitali delle piattaforme di vecchie generazione, con Xbox 360 che sarà la prossima in lista.

La console antenata di Xbox Series X|S (che trovate facilmente su Amazon ora) si prepara a dire ufficialmente addio al canale di acquisto digitale del software proprietario.

Un cammino inesorabile delle passate generazioni di videogiochi, che di recente ha percorso anche Nintendo con 3DS e WiiU chiudendo i rispettivi store digitali con tanto di rimborsi per i giocatori.

E se lo scorso anno era arrivato anche un update a sorpresa per Xbox 360, davvero uscito fuori dal nulla, il futuro segna una fine per la console.

Come annunciato dal blog ufficiale di Xbox, infatti, lo store Xbox 360 verrà chiuso a luglio del 2024.

«Questo novembre segnerà 18 anni dal lancio di Xbox 360», esordisce Microsoft nel post, approfondendo: «Siamo entusiasti che così tanti fan continuino a giocare ai loro giochi Xbox 360 preferiti su Xbox 360 o su console più recenti grazie alla compatibilità con le versioni precedenti.»

Se volete farvi una collezione digitale di giochi Xbox 360 avete un po' di tempo e una scadenza definitiva per farlo: 29 luglio 2024.

In quella data Xbox smetterà di supportare la possibilità di acquistare nuovi giochi, DLC e altri contenuti di intrattenimento dallo Store Xbox 360 sulla console e sul Marketplace Xbox 360. In relazione a questa modifica, l'app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360, il che significa che i contenuti TV e film non saranno più visualizzabili su Xbox 360 dopo il 29 luglio 2024.

I contenuti di gioco per Xbox 360 acquistati in precedenza saranno ancora disponibili per la riproduzione, non solo su Xbox 360 ma anche sulle console di attuale generazione grazie alla già citata compatibilità.

Un altro passo per l'abbandono del passato da parte di Xbox, che già aveva rimosso l'iniziativa Games With Gold poco tempo fa.

Per fortuna che Xbox Game Pass non va da nessuna parte, nonostante i videogiochi che verranno rimossi dal catalogo a fine agosto.