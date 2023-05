Microsoft Surface Pro 9 con uno sconto del 26% Imperdibile!

Se siete alla ricerca di un dispositivo tecnologico che coniughi potenza, portabilità e versatilità, non dovete cercare oltre: Microsoft Surface Pro 9 potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Questo dispositivo, che combina le funzionalità di un laptop e la comodità di un tablet, si distingue per le sue prestazioni ultraveloci, un touchscreen da 13 pollici di alta qualità, e una durata della batteria eccezionale, che vi consentirà di lavorare o giocare per ore senza interruzioni.

Attualmente, potete il computer portatile Microsoft Surface Pro 9 a soli 1.229,39€, con un risparmio reale di 439,61€! Lo sconto del 26% sul prezzo di listino è una vera e propria occasione da non perdere per coloro che stanno cercando una soluzione 2 in 1 di qualità.

Microsoft Surface Pro 9 è un notebook 2 in 1 dotato di uno splendido display PixelSense da 13", praticamente edge-to-edge, progettato per la penna, che offre una risoluzione di 2.880x1.920 pixel, un rapporto di aspetto di 3:2 e 266 PPI. Questo schermo, oltre ad avere una frequenza di aggiornamento di 120Hz, copre l'83.87% della superficie frontale del dispositivo.

Advertisement

Microsoft Surface Pro 9 è equipaggiato con il processore Intel Core i5-1235U, accompagnato da 16 GB di RAM e 256 GB di SSD NVMe. Microsoft Surface Pro 9 è ultraleggero, offre la portabilità di un tablet e la potenza di un laptop, unendo il meglio di entrambi i mondi.

Il display del Microsoft Surface Pro 9 è stato progettato per la penna digitale e Windows 11. Potrete facilmente firmare documenti, disegnare o esplorare contenuti utilizzando il Surface Slim Pen 2, che può essere riposto e ricaricato in modalità wireless nella tastiera Signature per Surface Pro.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.