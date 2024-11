Microsoft si è inventata un modo per farvi vedere le video guide mentre giocate

Microsoft ha svelato in queste ore Edge Game Assist, una nuova funzionalità che permette ai giocatori di PC di accedere a suggerimenti e guide già durante le sessioni di gioco: probabilmente un'idea abbastanza empia per chi preferisce giocare senza suggerimento, ma che potrebbe fare comodo a chi si blocca facilmente o si sta lasciando sfidare da titoli che magari hanno puzzle e segreti di non facilissima decifrazione.

Il sistema, presentato con un video che trovate su YouTube, integra una finestra del browser Edge personalizzato nell'overlay della Game Bar su PC, con lo scopo di offrire un'esperienza di navigazione che non va a interrompere il gameplay.

In pratica, Game Assist è progettato per essere consapevole del gioco in esecuzione, suggerendo automaticamente consigli e guide pertinenti per i titoli compatibili: nell'esempio, viene mostrato mentre suggerisce come raggiungere un'area specifica all'interno di Hellblade II (che trovate su Amazon).

Tuttavia, il sistema può essere utilizzato con qualsiasi gioco e non solo con quelli specificamente supportati, dal momento che consente anche ricerche manuali di aiuto online; il browser può poi essere fissato sullo schermo, in maniera tale che i giocatori abbiano modo di seguire una guida passo-passo mentre interagiscono con il gioco.

Questo vale anche con le video-guide, per cui potreste ritrovarvi con una video guida in esecuzione mentre giocate, per poterla seguire praticamente in tempo reale.

«Sulla base delle nostre ricerche, il 40% dei giocatori PC cerca suggerimenti, guide e altri aiuti mentre gioca» ha spiegato Microsoft, in merito al motivo dell'introduzione di questa nuova feature sperimentale per rendere la vita più semplice ai videogiocatori. Così, dal momento che molti cercano delle guide, l'idea è quella di rendere meno contorto questo processo, permettendo di averle direttamente in sovrimpressione con il supporto di Edge.

Al lancio, Game Assist supporterà nove titoli con funzionalità game-aware, tra cui Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fortnite e Minecraft. Oltre all'accesso a guide e suggerimenti, il sistema è pensato per permettere anche di utilizzare servizi come Discord, Spotify e Twitch durante il gioco.

Al momento, la funzionalità è disponibile per gli utenti di Edge Preview.