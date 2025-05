Una Xbox portatile è sempre stata nei desideri di Phil Spencer, ma pare che almeno per il momento si dovrà attendere più a lungo per vedere una piattaforma handheld ufficiale della casa di Redmond.

Un nuovo report di Windows Central segnala infatti che nelle ultime ore c'è stato un cambio di rotta che sembrerebbe addirittura clamoroso, considerando che fino a pochi giorni fa erano emerse indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche.

Sembra infatti che Microsoft abbia deciso di mettere in stand-by tutti i lavori sulla Xbox portatile, preferendo dare priorità all'ottimizzazione di Windows 11 sulle console handheld.

Si parla nello specifico di migliorare le performance su dispositivi come "Project Kennan", la nuova periferica portatile di ASUS brandizzata Xbox che verrebbe rilasciata sul mercato come da programma, anche se ancora non è stata tecnicamente svelata al pubblico.

Non dovrebbero dunque esserci problemi per il successore delle ROG Ally (che potete recuperare su Amazon), ma Microsoft vuole assicurarsi che il suo sistema operativo sia in grado di funzionare adeguatamente su tutte le piattaforme ibride in circolazione.

Windows 11 si è effettivamente rivelato allo stesso tempo sia un punto di forza che uno svantaggio: la compatibilità con tutte le app per PC viene compensata da performance spesso non all'altezza, soprattutto se confrontate con SteamOS di Valve.

Prima di produrre una console handheld "in-house", Microsoft vuole dunque cercare di ridurre il gap tra i sistemi operativi, assicurandosi che Windows 11 sia in grado di garantire prestazioni ottimali anche per le piattaforme portatili.

Secondo il report, l'idea iniziale della casa di Redmond era quella di lanciare in contemporanea il successore di Xbox Series X e la console portatile: i piani per le nuove console casalinghe restano intatti, ma per una nuova handheld ci sarà da attendere.

Come sempre devo ricordarvi che si tratta di indiscrezioni attualmente non confermate direttamente da Microsoft, da prendere con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.