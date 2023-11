Microfono Blue Yeti, perfetto per lo streaming, ora al prezzo più basso di sempre!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se state allestendo una vostra postazione per lo streaming di videogiochi e non avete ancora deciso quale microfono comprare, sappiate che il Blue Yeti non solo è un'opzione ottima, ma anche che ora è proposto al prezzo più basso di sempre per via delle offerte del Black Friday!

Microfono Blue Yeti, chi dovrebbe acquistarlo?

Ho testato diversi microfoni per lo streaming per la mia postazione e uno di quelli che mi hanno impressionata maggiormente è senz'altro il Blue Yeti. Parliamo di un microfono estremamente versatile, che ha un'ottima qualità sia che lo usiate da vicino (come speaker radiofonici), sia che lo teniate fuori dall'inquadratura, sulla vostra scrivania.

L'uso del Blue Yeti è estremamente intuitivo, anche per i neofiti (ha una manopola per regolarne il guadagno e una che permette di scegliere che modalità attivare per il suo sensore): basta collegare il cavo USB al PC per iniziare a usarlo, senza il bisogno di schede audio specifiche come nel caso di altri microfoni.

Inoltre, è un microfono che permette di essere usato in molteplici modi. Ruotando una manopola potete impostare in modalità cardioide – quella ideale per lo streaming, poiché cattura i suoni anteriori e oscura quelli che arrivano da dietro, come la tastiera – o in modalità binaurale, ideale se pianificate di realizzare video ASMR e vi servono due canali separati, in stereo, per sinistra e destra.

È anche possibile impostare il microfono in bidirezionale, perfetto per una intervista con i due interlocutori seduti ai lati opposti del tavolo, o in omnidirezionale, se deve catturare molte voci che arrivano da tutte le direzioni.

Se volete saperne di più, non dimenticate che su SpazioGames è presente la recensione completa del microfono, testato proprio per il voice over e l'uso nello streaming.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa promozione è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo del rivenditore online Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi ridotti, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon