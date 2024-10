Metal Slug Tactics ha una data di uscita, finalmente

Forse ve lo siete dimenticato, e non ci sarebbe nulla di strano, ma Metal Slug Tactics ha finalmente una data di uscita fissata per il 5 novembre prossimo.

All'inizio di quest'anno il titolo era tornato a mostrarsi ma, ancora una volta, senza una data di uscita precisa per tutti i fan del classico Metal Slug che volevano provare al più presto questa sua variante tattica.

E adesso, finalmente, sappiamo che Metal Slug Tactics arriverà su piattaforme PlayStation, Xbox, e ovviamente PC e Nintendo Switch dov'erano stati originariamente annunciati.

Ed ecco il nuovo trailer che annuncia finalmente la data di uscita:

Metal Slug sta per fare il suo ritorno esplosivo, questa volta in un'inedita veste da RPG tattico con elementi roguelite. Metal Slug Tactics prende l'iconica azione run'n'gun della serie originale e la trasforma in un'esperienza strategica e intensa.

Come di consueto, dovrete radunare il vostro team, potenziare le vostre armi e affrontare la temibile Armata Ribelle in una nuova avventura che combina tattiche e adrenalina.

È interessante l'aspetto roguelite di Metal Slug Tactics, in cui ogni battaglia vi permetterà di accumulare esperienza, sbloccare armi e bonus per potenziare le abilità del vostro team, rendendo ogni missione più dinamica e coinvolgente.

Con il ritorno di Metal Slug sotto forma di tattico a turni, l’azione frenetica lascia spazio a strategie profonde, mantenendo però la stessa tensione e spettacolarità che i fan della serie adorano. E, finalmente, possiamo giocarci dopo una lunga attesa.

Metal Slug Tactics è stato mostrato per la prima volta durante l'E3 2021, ovvero quella fiera di un'epoca lontana che, in quella particolare edizione, era stato mandato in onda completamente online per via del lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19.

Se, nel frattempo, volete ritornare nel mondo di Metal Slug, trovate tanti videogiochi della saga su Amazon ad un'ottimo prezzo.