Metal Gear Solid Master Collection, potrebbero essere stati svelati i giochi del Vol. 2 e Vol. 3

Tra pochi giorni Konami riporterà la saga stealth di Metal Gear Solid, grazie al Vol. 1 della compilation contenente la trilogia originale (e non solo).

Del resto, dopo il quinto capitolo (che trovate ) la serie era rimasta silente fin troppo tempo.

Dopo che è stato svelato il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection per tutte le piattaforme, sono in molti a chiedersi quali giochi includerà il Vol. 2.

Come riportato su PS Blog, Heidi Kemps di PlayStation ha pubblicato un pezzo in cui elenca i titoli che hanno fatto la storia del franchise, inclusi quelli che saranno presenti nel Vol. 1 ma anche quelli che potrebbero invece fare parte del Vol. 2 ed eventualmente del Vol. 3.

Gli extra sono Metal Gear Solid: Portable Ops, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Rising: Revengeance, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Ovviamente, non è stato confermato che saranno proprio questi i giochi inclusi nei Vol. 2 e 3, ma il fatto che appaiano in una lista dedicata in primis ai titoli del Vol. 1 lascia ben sperare.

Ci auguriamo quindi che Konami decida ben presto di alzare il sipario sul Vol. 2 e 3, e che questi siano davvero i giochi inclusi nelle prossime compilation dedicate a MGS.

Sempre per quanto riguarda i classici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Restando in tema, un portavoce di Konami ha ribadito che il prossimo remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater userà il doppiaggio originale, poiché non ci saranno cambi alla storia.

Infine, con la prima Metal Gear Solid Master Collection in arrivo, questo ha riportato i fan a discutere anche e soprattutto del capitolo originale.