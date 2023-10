Metal Gear Solid ha una delle prime "grandi" storie di un videogioco, i fan sono d'accordo

Tra una manciata di giorni Konami farà tornare in auge la saga stealth di Metal Gear Solid, grazie al Vol. 1 della compilation contenente la trilogia originale.

Questa è pensata anzitutto per i fan più nostalgici, magari dopo aver già giocato il quinto capitolo (lo trovate ).

Dopo che infatti è stato svelato il Vol. 1 della Metal Gear Solid Master Collection per tutte le piattaforme, il clamore attorno alla saga di Snake è cresciuto.

Questo ha riportato i fan a discutere anche e soprattutto del capitolo originale, definito ora come la prima, vera e grande storia di un videogioco (via GamingBible).

L'utente di Reddit 416_LateNights ha chiesto: «Quale gioco secondo voi ha la storia migliore? Giochi in cui hanno fatto un lavoro incredibile nello sviluppo di tutti i personaggi e della storia. Anche se non eri d'accordo con i cattivi, provavi comunque simpatia per loro e capivi da che parte stavano. Direi che i miei sono Baldur's Gate 3 e Red Dead Redemption 2».

Un commentatore ha risposto con un elenco che comprende: «BioShock 1, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 3, Silent Hill 1», spingendo altri fan di Metal Gear ad essere d'accordo, con molti che hanno lodato quanto Hideo Kojima si sia sbizzarrito con i personaggi e le trame.

Un utente ha aggiunto: «Sono venuto qui per dire MGS1, volevo solo un semplice gioco di guerra, non mi aspettavo nulla di tutto ciò. Un mentalista psichico!? Un gemello!? Liquid Snake!? Fox Die!? Terapia genica!?».

Un altro fan ha scritto: «MSG1 mi ha fatto impazzire. Era unico nel suo genere».

Anche se probabilmente non vedremo mai un sequel della serie Metal Gear Solid dopo l'abbandono di Kojima da parte di Konami, i fan possono almeno attendere con ansia il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater che verrà lanciato il prossimo anno.

Per quanto riguarda i classici, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non solo: restando in tema, un portavoce di Konami ha ribadito che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater userà il doppiaggio originale, poiché non ci saranno cambi alla storia.

Infine, Jennifer Hale ha rivelato di essere stata pagata solo 1.200 dollari per il suo iconico ruolo di Naomi Hunter proprio nel primo Metal Gear Solid.