Metal Gear Solid Delta, un videoconfronto svela tutte le differenze con MGS3

Anche se al momento non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, Konami sembra essere particolarmente entusiasta del lavoro svolto con Metal Gear Solid Delta, remake dell'amatissimo terzo episodio della saga.

Il rifacimento del terzo capitolo (che potete prenotare su Amazon) avrà ovviamente una grafica notevolmente migliorata e diverse meccaniche di gameplay adattate agli standard moderni, ma con uno stile di gioco che dovrebbe essere fedele alle versioni originali ideate da Hideo Kojima.

Proprio nelle scorse ore il publisher ha deciso di mostrare diverse novità grafiche in arrivo su Metal Gear Solid Delta, con numerosi filtri applicabili, la schermata di caricamento iniziale e altre piccole curiosità interessanti.

Un'occasione dunque perfetta per poter scoprire un nuovo videoconfronto: lo YouTuber ElAnalistaDeBits, specializzato in questo tipo di contenuti, ha così deciso di proporci tutte le differenze tra il remake Delta e lo Snake Eater originale (via Wccftech).

Il videoconfronto ci mostra in particolare enormi migliorie per i modelli dei protagonisti, ma anche per quanto riguarda animazioni, le meccaniche di sparatorie, ambientazioni e perfino per la nuova telecamera: potete verificare tutte le differenze voi stessi qui di seguito.

Il filmato ha una lunghezza di poco inferiore ai 19 minuti, necessari per includere tutte le novità più importanti finora mostrate per Metal Gear Solid Delta: la dimostrazione che, almeno dal punto di vista della presentazione, Konami sta davvero cercando di rimettere a lucido una delle sue opere più importanti.

Come abbiamo accennato in apertura, il remake sarà molto fedele al capitolo originale, includendo anche le voci originali del doppiaggio.

L'unica eccezione riguarderà le schermate dei tutorial, che saranno ridoppiate per "colpa" dei controlli moderni da spiegare.

Ricordiamo che Metal Gear Solid Delta si è già mostrato in maniera più approfondita nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, con un trailer spettacolare: se volete rivederlo, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata.