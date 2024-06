Metal Gear Solid Delta avrà solo un piccolo cambiamento nel doppiaggio

Fin dal primo momento dell'annuncio di Metal Gear Solid Delta, Konami è sempre stata molto chiara nel ribadire che avremmo avuto in mano un remake 1:1 di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, il capolavoro di Hideo Kojima uscito ormai ben vent'anni fa.

Questo significa anche che il rifacimento userà lo stesso doppiaggio del gioco originale, ma sono ammesse alcune piccole (piccolissime, in realtà) eccezioni.

A farlo sapere è stato il producer Noriaki Okamura che, intervenendo nel corso del più recente episodio di Metal Gear Production Hotline, ha risposto a chi domandava se e quali cambiamenti possiamo aspettarci.

Okamura ha sottolineato che il gioco utilizzerà tutte le battute originali di Snake Eater, eccezion fatta per le chiamate radio in cui venivano spiegati i controlli del gioco al giocatore.

In quel caso, infatti, Okamura ha spiegato che è stato chiesto sia ai doppiatori americani che a quelli giapponesi (niente voci in italiano per MGS3, già) di prestarsi a ridoppiare quelle parti, poiché dovranno citare i tasti dei controlli odierni.

E, nel caso di artisti impossibilitati a ridoppiarle, è stato ottenuto il loro permesso per poter creare le nuove battute utilizzando delle loro registrazioni originali. Una soluzione che probabilmente sarà realizzata con l'ausilio delle tecnologie e che non dovrà vedersela con il fatto che, essendo passati vent'anni dall'uscita del gioco, probabilmente i doppiatori che saranno chiamati a registrare le nuove battute potrebbero avere una voce abbastanza diversa da quella che ricordiamo.

In ogni caso, questa sarà l'unica differenza ammessa nella scrittura del gioco: in tutte le altre sequenze, Konami utilizzerà le battute doppiate per l'uscita del 2004, motivo per cui possiamo aspettarci davvero un rifacimento fedelissimo. Dettaglio, peraltro, che ci aveva suggerito anche il più recente trailer, che riprendeva anche le inquadrature, i loro tempi e le musiche del montaggio di gioco originale.

Metal Gear Solid Delta non ha ancora una data di lancio, ma è già in pre-ordine. In queste ore sono stati svelati anche dettagli sui filtri e le inquadrature che sono stati aggiunti al gioco.

Per ogni ulteriore approfondimento sul ritorno di Naked Snake, visitate il nostro hub di Snake Eater.