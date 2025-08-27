Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (qui la nostra recensione), remake del celebre capitolo ambientato nella giungla durante la Guerra Fredda, arriverà domani 28 agosto ma con un debutto problematico, soprattutto su PC.

I possessori della Digital Deluxe Edition, che hanno avuto accesso anticipato, stanno segnalando numerosi bug e crash, rovinando l’esperienza di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

Tra i problemi più curiosi spicca un crash legato al Survival Viewer: rimuovere il Crocodile Cap in specifiche circostanze manda in blocco il gioco.

Anche i coccodrilli virtuali, se Snake raccoglie cibo vicino a loro, possono provocare arresti improvvisi. Altri difetti riguardano meccaniche centrali: aprire il Codec in certe situazioni può chiudere l’applicazione, mentre glitch minori includono Snake sospeso a mezz’aria o limitazioni nei movimenti con la Intrusion View.

Konami ha dichiarato di essere al lavoro per correggere questi malfunzionamenti, spiegando che gli aggiornamenti arriveranno in più fasi anziché in un’unica maxi-patch, non c’è però ancora una data precisa. Nel frattempo, le versioni console per Xbox Series X/S e PlayStation 5 sembrano essere molto meno colpite dai problemi.

Delta rappresenta un progetto cruciale per Konami, che vuole rilanciare il marchio Metal Gear dopo anni di silenzio e tensioni legate alla separazione da Hideo Kojima (che non giocherà questo titolo). Il remake non è solo un’operazione tecnica, ma anche un banco di prova per dimostrare di saper preservare la forza narrativa e l’atmosfera unica che hanno reso Snake Eater una pietra miliare della saga.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’entusiasmo dei fan resta alto. Rivedere Snake con un comparto grafico rinnovato in Unreal Engine 5 è un’occasione storica per vecchi e nuovi giocatori. La speranza è che i problemi tecnici vengano risolti rapidamente, così che questa versione possa rendere piena giustizia a uno dei capitoli più amati della storia videoludica.