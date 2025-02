Metal Gear Solid Delta ha una data di uscita

L’attesa per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sta per terminare: il remake del leggendario terzo capitolo della saga stealth targata Konami arriverà il 28 agosto 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

La data è emersa oggi tramite l’aggiornamento della scheda del gioco (l'originale lo trovate su Amazon) sul PlayStation Store e successivamente confermata da un nuovo trailer, attualmente disponibile solo sulla piattaforma di Sony.

Con il trailer ormai di dominio pubblico (via Wccftech), non dovrebbe volerci molto prima che venga rilasciato ufficialmente anche su YouTube, consolidando definitivamente l’annuncio (aggiornerò la notizia non appena sarà disponibile).

Inoltre, nel filmato è stato mostrato il ritorno della tanto amata modalità Snake vs Monkey, minigioco che nell’originale vedeva Snake impegnato a catturare scimmie in una collaborazione tra Konami e Sony.

MGS Delta: Snake Eater promette di essere un remake estremamente fedele al titolo del 2004, permettendo ai giocatori di rivivere l’epica Operation Snake Eater con un comparto tecnico di nuova generazione.

Tuttavia, nonostante la fedeltà all’originale, il remake introdurrà alcune novità, come un nuovo schema di comandi per adattarsi agli standard moderni e sfruttare al meglio il motore grafico Unreal Engine 5.

Il produttore della serie, Noriaki Okamura, ha comunque rassicurato i fan: il titolo presenterà pochissimi cambiamenti rispetto all’originale, per preservare quella sensazione di nostalgia che ha reso Snake Eater uno dei capitoli più amati della saga.

Finalmente, quindi, dopo mesi di silenzio e teaser, Konami si è sbilanciata e ha fissato il ritorno di Big Boss per la fine dell’estate.

Il punto interrogativo più grande rimane la qualità finale del progetto: sarà un remake all’altezza del capolavoro di Hideo Kojima o una semplice operazione nostalgia con una grafica tirata a lucido?

L’assenza del maestro pesa, e il timore di un rifacimento senz’anima è reale (anche se dalla mia prova del gioco non si direbbe). Ma il 28 agosto avremo finalmente la risposta.