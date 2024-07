Metal Gear, lo spin-off è arrivato su GOG (e costa pochissimo)

Konami non ha dimenticato la saga Metal Gear Solid, la quale negli anni è apparsa anche in vari spin-off meritevoli di attenzione.

La saga ideata da Hideo Kojima (trovate Metal Gear Solid V in offerta speciale su Amazon) è infatti da sempre una delle più amate di sempre.

Metal Gear Rising Revengeance è sicuramente uno degli esempi più lampanti di spin-off di successo.

Ora, come riportato anche su Reddit, il gioco è sbarcato su GOG ed è già offerto a prezzo scontato.

Sviluppato da Kojima Productions e PlatinumGames, Metal Gear Rising Revengeance «porta il celebre franchise di Metal Gear in un territorio nuovo ed entusiasmante, con un'esperienza d'azione del tutto inedita», come recita la descrizione ufficiale.

«Il gioco fonde senza soluzione di continuità l'azione pura e la narrazione epica della storia di Raiden, un bambino soldato trasformato in un ninja metà umano e metà cyborg che usa la sua lama katana ad alta frequenza per tagliare qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino vendicativo!»

La versione PC include tutte e tre le missioni DLC: Blade Wolf, Jetstream e VR Missions, oltre a tutti i potenziamenti personalizzati per Raiden, tra cui: White Armor, Inferno Armor, Commando Armor, il corpo di Raiden in MGS4 e l'immancabile Cyborg Ninja.

Se ci state facendo un pensierino e volete recuperare uno degli action più belli degli ultimi anni, a soli 11.99 euro (ossia il 40% di sconto) non dovete fare altro che cliccare qui.

