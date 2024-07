Il film di Metal Gear Solid è ancora vivo: ci sono novità

Il film su Metal Gear Solid è ancora in lavorazione quattro anni dopo il suo annuncio, come ha ribadito il suo produttore.

Sappiamo che il film tratto dalla serie (che trovate su Amazon) sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts e che Oscar Isaac pare vestirà i panni di Solid Snake.

Advertisement

L'ultimo aggiornamento risale a più di due anni fa, nel marzo 2022, quando proprio Isaac ha dichiarato che il progetto non sarebbe stato cancellato.

Da allora, solo silenzio, con Isaac che - molto probabilmente - non è più destinato a interpretare Snake.

Ora, parlando con Brian Crecente nell'ambito della sua newsletter "Game", il produttore Avi Arad ha fornito un aggiornamento, affermando che la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo (via IGN US).

«Stiamo lavorando alla sceneggiatura, ma non posso ancora parlarne», ha detto Arad. «Penso che tutti saranno molto eccitati e sorpresi».

Arad ha proseguito: «Penso che realizzare Metal Gear nel modo giusto sarà ovviamente fantastico, perché credo che sia molto più meditativo di altri adattamenti. Personalmente, voglio che sia fantastico».

Pare che il film di Metal Gear sia in fase di sviluppo presso Sony Pictures e che Vogt-Roberts, autore di Kong: Skull Island, sia ancora accreditato come regista.

Nel 2017, Vogt-Roberts ha parlato di quanto sia difficile trasformare Metal Gear in un film: «È una delle proprietà più complicate e idiosincratiche del pianeta, in cui la voce del creatore, Hideo Kojima, è un genio», ha detto.

«Sarebbe anche una delle proprietà più facili da rovinare per Hollywood. Per fortuna, ci sono produttori molto intelligenti. È il tipo di cosa per cui sarebbe molto facile fare un pasticcio.»

Arad, nel frattempo, ha una certa esperienza in fatto di adattamenti di videogiochi, avendo lavorato al film di Uncharted (di cui è previsto un sequel) e, attualmente, al film live-action di The Legend of Zelda.