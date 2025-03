Il concerto di Death Stranding torna in Italia: ecco la nuova data

Il concerto ufficiale di Death Stranding ha già risvegliato l'entusiasmo dei fan italiani: l'appuntamento a Milano è andato sold-out in pochissime ore, spingendo gli organizzatori ad annunciare una graditissima sorpresa.

Inizialmente era stato pensato infatti un unico appuntamento per il territorio italiano, ma Kojima Productions e Soho Live hanno deciso di rinnovare l'evento per una seconda giornata, così da dare la possibilità a tutti i fan interessati di assistere a questa straordinaria manifestazione.

Con un comunicato stampa arrivato alla nostra redazione, apprendiamo che il "DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour" si svolgerà anche il 18 gennaio 2026 alle ore 21:00, sempre al Teatro Dal Verme di Milano.

Si svolgerà dunque il giorno prima del primo appuntamento, che era stato invece programmato per il 19 gennaio ma che, come vi riportavamo in apertura, è già andato tutto esaurito.

Ricordiamo che il concerto ci permetterà di rivivere attraverso i brani più iconici della serie non solo le vicende del primo capitolo di Kojima Productions, ma anche la storia che scopriremo tra poche settimane in Death Stranding 2 (potete prenotarlo su Amazon, a proposito).

Di seguito troverete i prezzi dei biglietti, ai quali andrà aggiunto il costo per la prevendita:

Platea 1: €85 + prevendita

Platea 2: €72 + prevendita

Platea 3 e Balconata: €65 + prevendita

Platea 4: €38 + prevendita

Le prenotazioni saranno aperte dal 21 marzo alle ore 12:00 sul portale TicketOne: considerando che il primo appuntamento è andato Sold-Out in una manciata di minuti, il mio consiglio è di segnare questo appuntamento sulle vostre sveglie per stare subito pronti.

Se vi dovesse servire un ulteriore incentivo per attendere questo concerto, non posso che invitarvi a riguardare lo spettacolare trailer di Death Stranding 2.

E chissà che nei prossimi giorni non venga svelato il mistero del "Sam invecchiato", che nell'ultimo filmato non si è visto da nessuna parte.