Meta Quest 3 è ufficiale: ecco prezzo e data di uscita

Meta Quest 3 è la nuova tecnologia dedicata alla realtà virtuale del conglomerato di Zuckerberg, ed è stato svelato poche ore fa.

Il visore darà il cambio a Quest 2 quello che, finora, è stato l'hardware high end per la realtà virtuale di Meta (e che trovate ancora su Amazon).

Un progetto che ha visto anche il coinvolgimento di John Carmack nelle sue prime manifestazioni, ma che da qualche tempo si è allontanato da Meta a sorpresa.

John Carmack si era unito a Facebook quasi dieci anni fa, per contribuire a dare vita al progetto di Oculus Rift che, all'epoca, definì un'esperienza religiosa.

E ora continua il percorso di Meta Quest, con la terza incarnazione del visore che arriverà quest'anno.

Meta Quest 3 promette di avere una risoluzione e prestazioni più elevate, insieme alla rivoluzionaria tecnologia Meta Reality, in grado di fondere elementi virtuali nel mondo circostante, e un form factor più sottile e confortevole.

Il visore sarà dotato per la prima volta di un chipset Snapdragon di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies, che offre più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente in Quest 2.

Inoltre Meta Quest 3 offre un profilo ottico più sottile del 40% rispetto al visore precedente, con dei controller Touch Plus riprogettati per essere allo stesso modo più snelli ed ergonomici.

Queste sono le prime informazioni delle tante emerse dal sito ufficiale, che comprendono anche prezzo e data di uscita.

L'arrivo di Meta Quest 3 è previsto per questo autunno, con il visore da 128GB che sarà venduto a partire da $499,99. Contestualmente, Meta Quest 2 verrà ribassato a $299,99.

La corsa alla realtà virtuale continua, quindi, mentre PlayStation riflette sulle vendite della sua proposta che non sono state soddisfacenti. Anche se comunque superiori a quelle del primo visore, se non altro.