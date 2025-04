Meglio non scaricare la patch 2.0 di The Last of Us Part II Remastered

Per celebrare il lancio della versione PC di The Last of Us Part II Remastered — di cui il nostro Marcello Paolillo vi ha parlato nella recensione dedicata — Naughty Dog ha deciso di fare una sorpresa anche per i fan PS5, purtroppo non riuscita nel migliore dei modi.

Nelle scorse ore è stato infatti rilasciato l'aggiornamento 2.0.0 dell'edizione rimasterizzata per PS5: una patch che avrebbe dovuto semplicemente migliorare l'esperienza di gioco, con nuovi contenuti e trofei da sbloccare.

Tuttavia, come segnalato da PlayStation LifeStyle, la patch si è rivelata piena di bug particolarmente gravi: in pochi minuti si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di chi segnala salvataggi cancellati e altri errori che rimuovevano upgrade sbloccati per il proprio personaggio.

Alla fine la stessa Naughty Dog si è vista costretta a modificare il changelog ufficiale per la versione 2.0, avvisando i giocatori dei bug attualmente presenti nell'aggiornamento:

«Siamo a conoscenza e stiamo investigando un problema noto riguardante la scomparsa di fondine aggiuntive per armi e abilità acquistate dopo l'aggiornamento alla Patch 2.0.0. Al momento, suggeriamo ai giocatori di evitare di sovrascrivere i loro salvataggi manuali esistenti».

Una nota che di fatto non offre reali soluzioni al problema, ma appare evidente che per il momento sarebbe meglio non aggiornare affatto le vostre copie di The Last of Us Part 2 (che trovate su Amazon).

Per il momento, se non avete ancora scaricato la patch, posso solo consigliarvi di bloccare qualunque tipo di download automatico dell'aggiornamento dalle vostre console: una soluzione, per quanto rozza e decisamente poco pratica, potrebbe essere scollegare completamente le vostre console da internet, così da assicurarvi che non si scarichi in automatico.

Ovviamente il problema non si pone qualora abbiate intenzione di avviare un nuovo salvataggio da zero, ma se volete preservare i vostri file in corso dovrete purtroppo attrezzarvi a dovere: la buona notizia è che Naughty Dog è già a conoscenza del problema e, probabilmente, non ci vorrà molto prima che arrivi una nuova patch correttiva.