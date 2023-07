MediaWorld Mobile Mania: il meglio della tecnologia da vivere all'aperto con sconti incredibili!

La famosa catena di elettronica Mediaworld propone questo weekend una super promozione chiamata "Mobile Mania", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici da usare all'aperto. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 31 luglio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Samsung Galaxy A23 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 239,99€, rispetto al prezzo consigliato di 349,99€.

Elegante e potente, lo smartphone Samsung Galaxy A23 5G è dotato di uno schermo ampio da 6.6 pollici con risoluzione di 2408x1080 pixel, protetto da Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca, lo smartphone Samsung Galaxy A23 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 4 GB di RAM, assicurando una navigazione fluida e un'esperienza utente senza interruzioni. Inoltre, la memoria interna da 128 GB, espandibile tramite microSDXC, offre tutto lo spazio necessario per le app e file.

Il comparto fotografico dello smartphone Samsung Galaxy A23 5G non è da meno: con la sua fotocamera principale da 50 MP e la frontale da 8 MP, sarete in grado di catturare ogni momento importante della tua vita in foto e video di alta qualità. Tutto questo senza preoccuparvi della durata della batteria, grazie ai suoi 5000 mAh che supportano la ricarica rapida a 25W.

