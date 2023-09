Max Payne 1 & 2 Remake potrebbero essere più grandi del previsto

Mesi fa c'è stato l'annuncio del ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo, sebbene entrambi i titoli siano poi spariti nel nulla.

Dopo Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e il prossimo Alan Wake 2, i Remedy sono infatti al lavoro anche sui rifacimenti dei primi due capitoli della saga di Max.

Dopo l'annuncio, arrivato con un comunicato lampo diffuso dalla stessa Remedy, dei giochi non è arrivata più alcuna notizia.

Ora, dopo che qualcuno ha dato a vita a un fan remake di Max Payne 2 in Unreal Engine 5, sembra che forse qualcosa si sia mosso relativamente ai due remake ufficiali.

Come riportato anche da PSU, infatti, nel corso di un'intervista con VGC Sam Lake di Remedy ha rivelato che realizzare i prossimi remake di Max Payne 1 e 2 è un'impresa non da poco, poiché c'è molto lavoro da fare per portarli agli standard moderni.

«Si tratta di un'impresa significativa, nel senso che anche se parliamo di giochi vecchi, il solo fatto di pensare di portarli agli standard moderni e di combinarli in un unico gioco, fa capire che si tratta di un progetto molto grande».

Quando gli è stato chiesto se avrebbe interpretato di nuovo con il volto di Max Payne, Lake ha riso e ha risposto: «No comment! Questo è andare troppo oltre».

Da quello che sappiamo i remake di Max Payne 1 e 2 saranno pubblicati per PS5, PC e Xbox Series X/S in un unico pacchetto, anche se non c'è ancora una data di uscita in vista.

Nell'aprile di quest'anno, Remedy ha confermato che i giochi erano passati alla fase di proof-of-concept, quindi la strada è ancora lunga.

Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che gli sviluppatori hanno già anticipato che Alan Wake 2 durerà un bel po'.