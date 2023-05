Mass Effect Legendary Edition a meno di 20€! 60% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui videogiochi.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo la versione PS4 (compatibile PS5) di Mass Effect Legendary Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 19,99€, con uno sconto del 60% rispetto all'usuale prezzo di listino di 49,99€.

Mass Effect Legendary Edition è una raccolta rimasterizzata dei tre titoli della serie Mass Effect, uno dei franchise di videogiochi più amati e acclamati di tutti i tempi. In questa trilogia assumerete il ruolo del comandante Shepard, un soldato d'élite nel mezzo di una lotta per salvare la galassia da una minaccia aliena incombente. Lungo il percorso, avrete la possibilità di prendere decisioni che influenzano il corso della storia, formare relazioni con un cast di personaggi memorabili e esplorare mondi alieni ricchi di dettagli.

Advertisement

Mass Effect Legendary Edition presenta notevoli miglioramenti grafici, con modelli di personaggi, texture, shader, effetti di luce e profondità di campo tutti migliorati per dare nuova vita a questa saga iconica. Il gameplay è stato anche ottimizzato, con molti elementi dei giochi originali che sono stati rifiniti per offrire un'esperienza più moderna e fluida. In aggiunta, tutti i contenuti scaricabili per il giocatore singolo e i pacchetti promozionali sono inclusi in questa edizione, assicurando che i giocatori possano godere dell'intera esperienza Mass Effect in un unico pacchetto.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "l’edizione definitiva di Mass Effect, perlomeno per l’RPG sci-fi di altissimo lignaggio qual è stato concepito e non nel senso di un remake che ne stravolgesse i tratti, è però un prodotto che vale la pena riesplorare per i fan dell’originale scoraggiati dalla direzione recente di BioWare e desiderosi di grandi storie; ed è un’avventura che quanti negli anni si siano chiesti cos’abbia di speciale questa serie, ma non l’abbiano mai approfondita, ora possono vivere in un formato più moderno e godibile".

Leggi anche Giochi PS4 | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.