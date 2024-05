Mass Effect, la trilogia rimasterizzata a 5,99€ (ma per poco)

I fan sono ancora in attesa di Mass Effect 5, ma a quanto pare è sbucata un offerta a tempo dedicata alla trilogia originale davvero niente male.

La trilogia rimasterizzata del Comandante Shepard (trovate Mass Effect Legendary Edition su Amazon) è infatti stata una vera e propria boccata di aria fresca.

Advertisement

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «l’edizione definitiva di Mass Effect, perlomeno per l’RPG sci-fi di altissimo lignaggio qual è stato concepito e non nel senso di un remake che ne stravolgesse i tratti, è però un prodotto che vale la pena riesplorare per i fan dell’originale scoraggiati dalla direzione recente di BioWare e desiderosi di grandi storie.»

Ora, come riportato anche su ResetEra, tutti e tre i giochi di Mass Effect rimasterizzati e i relativi DLC sono scontati del 90% su Steam.

A questo indirizzo trovate infatti la Mass Effect Legendary Edition a soli 5,99 euro, scaricabile da subito.

Attenzione, però: l'offerta termina il giorno 13 maggio 2024, ragion per cui se volete fare vostra la trilogia di EA e BioWare dovete fare in fretta.

La descrizione ufficiale recita:

C'è una sola persona che può salvare l'umanità dalla più grave minaccia mai esistita. Rivivi la leggenda del comandante Shepard nell'acclamata trilogia di Mass Effect con Mass Effect™ Legendary Edition. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD.

Parlando invece del quinto e prossimo episodio della serie sci-fi, questi non dovrebbe essere una nuova trilogia, piuttosto promette di essere qualcosa di unico.

Vero anche che la FemShep di Mass Effect, Jennifer Hale, ha reso noto che non ha sentito nulla da nessuno riguardo al quinto capitolo della serie EA.

Ad ogni modo, aspettando il prossimo capitolo, il gioco da tavolo cooperativo di Mass Effect vi farà ingannare l'attesa.