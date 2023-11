Marvel's Wolverine, spuntano dettagli sulle ambientazioni e l'uscita

Prosegue ancora il lungo silenzio di PlayStation e Insomniac sullo sviluppo di Marvel's Wolverine, l'attesa esclusiva PS5 dedicata al personaggio più amato dell'universo X-Men.

Dopo il successo ottenuto da Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), è chiaro che i fan dei supereroi attendono con ancora più interesse di scoprire cosa aspettarsi dall'avventura di Logan, che si preannuncia essere molto più adulta e violenta delle storie dedicate all'Uomo Ragno.

Al momento Sony non si è ancora sbottonata sul lancio di Wolverine, anche se alcune informazioni emerse sulla pagina di un concept artist sembravano suggerire un'uscita prevista entro la fine del 2024.

Un lancio che onestamente sembrava essere fin troppo in anticipo con i tempi, al punto che il giornalista Jeff Grubb non nascondeva l'ipotesi di un rinvio interno al 2025. Una teoria, quest'ultima, che sembrerebbe confermata da un altro affidabile giornalista.

Come riportato da GamingBolt, Daniel Richtman avrebbe infatti svelato sul suo Patreon diversi dettagli interessanti su Marvel's Wolverine, primo fra tutti la presunta ambientazione: stando alle parole dell'insider, la storia di Logan sarebbe ambientata a Madripoor, un'isola immaginaria del sudest asiatico già apparsa nei fumetti della Casa delle Idee e ispirata a Singapore, legata spesso proprio agli X-Men.

Per quanto riguarda invece l'uscita, Richtman sostiene che al momento il lancio di Marvel's Wolverine sarebbe previsto nel 2025, senza alcuna finestra più precisa: viene specificato solo che uscirà durante tale annata. Il che sembrerebbe combaciare con l'ipotesi di un rinvio interno.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali o eventuali smentite, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continueremo a seguire gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati non appena avremo novità al riguardo.

In ogni caso, sembra che Insomniac stia impiegando molte più forze per portare avanti la produzione: proprio pochi mesi fa era stato svelato il coinvolgimento di una figura chiave per lo sviluppo.