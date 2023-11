Marvel's Spider-Man 2, c'è chi ha raggiunto il livello massimo prima di iniziare la storia

Se un videogioco offre anche solo una possibilità remota di poter spezzare le sequenze o di procedere in una maniera che gli sviluppatori non avevano previsto, state pur certi che esisterà anche un solo giocatore in grado di scoprirlo e provare nuove sfide.

L'esperienza di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon) non è una particolarmente longeva, ma è stata costruita appositamente per catturare i giocatori dall'inizio alla fine, permettendogli di migliorarsi con il procedere delle missioni.

E se qualcuno volesse decidere di diventare uno "schiacciasassi" fin da subito? L'utente Reddit arthyeee (via Game Rant) ha scoperto che è effettivamente possibile anche prima ancora di avviare la missione iniziale. E come accadeva in molti giochi di ruolo del passato, occorre avere un bel po' di pazienza — ma meno di quanta potreste pensare.

Il giocatore ha infatti scoperto un curioso glitch che gli ha permesso di guadagnare tantissimi punti esperienza semplicemente sfruttando le acrobazie tra un salto e l'altro, ottenendo 400 punti per ogni serie di trick.

Questo gli ha permesso in appena una manciata di ore di raggiungere il livello 60 — il massimo permesso da Marvel's Spider-Man 2 — prima ancora di aver a tutti gli effetti iniziato la storia.

A quanto pare con le giuste circostanze è possibile ottenere il livello massimo in meno di 3 ore, ma per avere un boost importante è necessario avere acquistato la Deluxe Edition, dato che fornisce punti abilità importanti per completare questa "sfida".

Dato che è stato comunque sfruttato un glitch, è probabile che Insomniac interverrà rapidamente per porre fine a questa soluzione, come del resto già avvenuto con il bug di Venom o con il divertentissimo "Spider-Cubo".

Da parte nostra, sconsigliamo l'utilizzo se la vostra intenzione è quella di godervi la storia e un gameplay più realistico. In caso contrario, se avete una manciata di ore a disposizione, potreste provare anche voi questa impresa.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 ha già venduto oltre 5 milioni di copie: numeri impressionanti per l'esclusiva PS5, già considerata una «grande hit» da Sony.