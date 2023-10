Marvel's Spider-Man 2 dice addio allo "Spider-Cubo": i fan (e Insomniac) sono in lutto

Uno dei bug più bizzarri e amati dai fan ha avuto una vita molto breve: Insomniac ha infatti rilasciato un aggiornamento importante per Marvel's Spider-Man 2, con l'obiettivo di risolvere alcune sviste.

Da un lato, l'intento era sistemare principalmente una svista clamorosa in termini di rappresentazione, dato che nell'appartamento di Miles Morales era stata inserita la bandiera di Cuba invece di Porto Rico, ma dall'altro ha anche detto ufficialmente addio allo "Spider-Cubo": il bug che poteva trasformare entrambi i supereroi... in blocchi di tofu. Ma prevalentemente Miles.

Una notizia che ha "sconvolto" i fan di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon), che ormai si erano affezionati a questo bizzarro cubo bianco sempre pronto a pestare i criminali: come segnalato da Dexerto, sono diversi i fan che stanno piangendo per la scomparsa di un improbabile eroe.

Gli utenti che hanno potuto provare questo bug — o che l'hanno visto all'opera in alcune divertenti clip online — stanno già implorando Insomniac di ripensarci o introdurlo come skin segreta ufficiale.

Dal canto suo, anche la stessa Insomniac ha dimostrato che la scelta di "uccidere" lo Spider-Cubo non è stata semplice, come dimostra un post su X (ex Twitter) che si commenta da solo:

Un compromesso accettabile, se proprio gli sviluppatori dovessero ascoltare la community, anche solo per farsi un paio di risate, potrebbe essere rendere sbloccabile il cubo come opzione cosmetica ufficiale soltanto dopo aver terminato al 100% l'avventura.

Riteniamo altamente improbabile che ciò possa accadere, ma la speranza è l'ultima a morire. Battute a parte, non capita tutti i giorni che uno dei bug più assurdi mai visti riesca a diventare così popolare da non volere che venga patchato.

Non è invece chiaro se l'hotfix sia riuscito a risolvere anche una serie di glitch che permetteva di superare i confini di gioco: un fan è riuscito a utilizzarli per scoprire una scena segreta riguardante Kraven, che spiega anche l'inquietante assenza di diversi villain.