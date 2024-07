Marvel vs Capcom 4 sarebbe «un sogno» per gli sviluppatori

Tra gli annunci più sorprendenti arrivati nell'ultimo Nintendo Direct merita sicuramente una menzione d'onore la Fighting Collection di Marvel vs Capcom, che racchiude in un'unica raccolta ben 7 grandi classici crossover.

La serie viene spesso presa ad esempio dai fan dei picchiaduro crossover, ma negli ultimi tempi l'IP è stata messa in standby per "colpa" di Marvel vs Capcom Infinite, capitolo che non ha soddisfatto pienamente i fan (potete recuperarlo su Amazon, se volete dargli una chance).

L'annuncio della Fighting Collection ha però acceso gli animi degli appassionati, che adesso sperano significhi che entrambe le compagnie stiano prendendo in considerazione l'idea di un nuovo capitolo crossover con eroi e cattivi di casa Marvel.

In un'intervista rilasciata a Dexerto, il producer Shuhei Matsumoto ha ammesso che effettivamente uno dei «sogni» di Capcom sarebbe quello di realizzare un Marvel vs Capcom 4 e che delle buone vendite potrebbero aiutare il team a spingere in tale direzione:

«Il team di sviluppo di Capcom ha grandi sogni. Magari ci sarà un'opportunità per un nuovo Marvel vs Capcom. Magari ci sarà l'opportunità per un gioco di SNK basato su Capcom. Non lo so. Ma se dovesse accadere, ci vorrebbe tempo e sforzo per creare e lanciare questo tipo di giochi: sul breve termine, quel che possiamo fare adesso è almeno reintrodurre questi giochi classici a un nuovo pubblico, a persone che non hanno mai avuto la possibilità di giocarci perché non disponibile su piattaforme moderne o attuali. Quindi quello che possiamo fare adesso è mostrarvi che, hey, questa serie esiste. Che noi amiamo questi giochi. Speriamo che anche voi li amiate e magari in futuro, se le persone riusciranno a familiarizzare con questa serie, potrebbero esserci opportunità per creare giochi più grandi».

Insomma, il messaggio di Matsumoto arriva forte e chiaro: se il pubblico dimostrerà coi fatti — leggasi anche, vendite — di amare la serie Marvel vs Capcom, allora il team di sviluppo potrà spingere più facilmente il publisher a trovare un accordo con la casa delle idee per realizzare un nuovo capitolo della saga.

Per il momento non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che l'era di Marvel vs Capcom sia davvero vicina al suo grande ritorno.

Nel frattempo, se avete fame di picchiaduro crossover, sarete lieti di sapere che è stato rilasciato nuovamente a sorpresa uno storico SNK vs Capcom, già disponibile da adesso.

Un crossover destinato a ripetersi con l'arrivo di Terry e Mai su Street Fighter 6: il primo degli eroi SNK è già stato svelato con un nuovo teaser trailer.