L'universo Marvel si prepara a conquistare il palcoscenico dei picchiaduro competitivi con una presenza d'eccezione al più prestigioso torneo al mondo: Sony Interactive Entertainment e Arc System Works hanno confermato che MARVEL Tokon: Fighting Souls sarà protagonista all'EVO 2025, l'evento che dal primo al tre agosto trasformerà il Las Vegas Convention Center nella mecca mondiale degli appassionati di fighting game.

Si tratta di un'opportunità unica per i fan di mettere le mani su quello che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento del genere, ma anche per vederlo in azione nelle mani dei più grandi esperti di picchiaduro di tutto il mondo.

I visitatori dell'evento potranno finalmente sperimentare direttamente il gameplay, assemblando squadre di quattro personaggi scelti da un roster iniziale di sei icone dell'universo Marvel: i personaggi giocabili saranno Captain America, Iron Man, Storm, Star Lord, Ms. Marvel e Doctor Doom, il che significa che gli unici personaggi assenti rispetto al teaser iniziale saranno Spider-Man e Ghost Rider. Come picolo incentivo aggiuntivo, chi proverà la demo riceverà una spilla da collezione esclusiva dell'evento.

L'esperienza non si limiterà al solo gameplay dimostrativo: come segnalato da Gematsu, Sony Interactive Entertainment, Arc System Works e Marvel Games hanno organizzato un panel dedicato intitolato "Developer Combat Panel", programmato per il 2 agosto alle ore 5 del mattino italiane.

Durante questo incontro, gli sviluppatori sveleranno nuovi dettagli sulle meccaniche di combattimento fondamentali che caratterizzeranno il titolo, dandoci così l'opportunità di scoprire più da vicino il gameplay di questa nuova ambiziosa esclusiva PlayStation dedicata ai supereroi Marvel (di cui trovate numerosi gadget su Amazon).

Kazuto Sekine, game director di Arc System Works, ha espresso la gratitudine del team per l'accoglienza ricevuta dopo la presentazione durante lo State of Play:

«Il gioco è ancora in fase di sviluppo, ma non vediamo l'ora di condividere di più nel nostro panel all'Evo, e soprattutto che i fan possano provarlo di persona con la primissima versione di prova all'evento».

Le parole di Sekine rivelano l'ambizione del progetto di rinnovare il genere dei fighting game Marvel. Il director ha sottolineato come il team stia «sperimentando molte cose nuove per offrire un'esperienza fresca», esprimendo il desiderio di creare insieme ai giocatori qualcosa di davvero speciale e diverso dai "soliti" picchiaduro tag-team.

«La mia speranza è di 'Assemblare' insieme tutti i giocatori e creare un gioco straordinario»

Ricordiamo che MARVEL Tokon: Fighting Souls è atteso per il 2026 su PlayStation 5 e PC, con distribuzione prevista attraverso Steam ed Epic Games Store, ma al momento non sono disponibili informazioni più dettagliate sulla data di lancio.

In attesa di rivederlo in azione all'EVO 2025, abbiamo già riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo attualmente sul gameplay.