Marvel Rivals starebbe per fare entrare un bel po' di nuovi eroi

Un leak recente ha svelato una lista di nuovi personaggi in arrivo per Marvel Rivals, tra cui Deadpool, Emma Frost, Modok e tanti altri.

Del resto, il gioco dedicato agli eroi e ai cattivi della Casa delle Idee (che trovate su Amazon) sembra continuare spedito la sua corsa.

Mentre i fan lamentano l'eccessiva potenza di un paio personaggi, sembra proprio che ne siano in arrivo altrettanti.

L’informazione proviene dall’utente "X0X_LEAK" su X, che ha condiviso anche altri dettagli sulla Stagione 1 del gioco.

Ecco, quindi, la lista dei personaggi che potrebbero arrivare nelle prossime settimane in Marvel Rivals:

Angela

Hit-Monkey

Deadpool

Captain Marvel

Emma Frost

Phoenix/Jean Grey

Modok

Il leak include informazioni interessanti anche su futuri team-up e mappe. Tra le collaborazioni, spiccano la Torcia Umana e La Cosa, che erano già stati oggetto di un precedente leak. Tuttavia, non ci sono riferimenti a Ultron, almeno per ora.

Per quanto riguarda le mappe, il gioco potrebbe presto includere location iconiche come Krakoa, Arakko e New York, aumentando la varietà dei combattimenti.

Il leaker ha anche condiviso un’immagine che anticipa l’arrivo di una nuova stagione classificata, con il debutto di Player Icons legati a collaborazioni tra Marvel Rivals e altri giochi della Casa delle Idee.

Inoltre, sono state avvistate nuove loot box, che potrebbero includere ricompense speciali per i giocatori.

Se questi leak si rivelassero corretti, la Stagione 1 si preannuncia ricca di contenuti (sperando che il tutto venga confermato in tempi brevi).

Queste novità arrivano dopo che Marvel Rivals ha festeggiato il traguardo dei 20 milioni di giocatori, celebrato con una ricompensa gratuita per la community davvero molto interessante.

Ma non è tutto: il vero e proprio boom di Marvel Rivals sta ovviamente già facendo emergere le prime mod, anche se gli sviluppatori hanno però chiesto ai fan di non modificare alcunché.