Marvel Rivals avvisa i fan: le mod possono creare «problemi imprevisti»

L'incredibile popolarità di Marvel Rivals ha inevitabilmente iniziato ad attirare anche le attenzioni della comunità di modder, che nelle scorse giornate si è già messa al lavoro per alcune utili modifiche di gioco.

Le più popolari diffuse in rete sono le modifiche riguardanti le configurazioni di gioco: al momento l'hero shooter di NetEase Games è infatti carente in alcuni aspetti, dove i fan più esigenti vorrebbero maggiori opzioni di personalizzazione.

Il team di sviluppo è consapevole delle sue mancanze, ma proprio per questo motivo si è visto costretto a fare un appello: Marvel Rivals non supporta ufficialmente le mod e, trattandosi di un gioco multiplayer, la loro installazione è stata fortemente sconsigliata (via PCGamesN).

«Al momento vi suggeriamo gentilmente di non modificare alcun file di gioco in Marvel Rivals, dato che ciò potrebbe creare problemi imprevisti».

Non è chiaro se questi "problemi imprevisti" riguardino eventuali ban di gioco — misura spesso effettuata da titoli multiplayer contro le mod — oppure se sia semplicemente un avvertimento per evitare malfunzionamenti, ma in ogni caso il messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro.

NetEase Games è consapevole che alcuni utenti hanno scelto questa opzione solo per avere una maggiore accessibilità, spiegando che stanno lavorando nello specifico proprio sulle modifiche dei file di configurazione per i prossimi aggiornamenti.

Al momento non sappiamo se ciò significhi possibili novità in arrivo anche per le versioni console di Marvel Rivals, ma almeno su PC dovrebbe presto essere possibile accedere a funzionalità più utili, senza bisogno di modifiche non ufficiali o utilizzare interventi "fai-da-te".

Del resto, gli sviluppatori hanno ribadito più volte la loro intenzione di rendere l'hero shooter più accessibile rispetto a controparti come Overwatch: anche per questo motivo, il team di sviluppo non ha alcuna intenzione di imitare la "Coda Ruoli".

