Marvel Rivals prova a tranquillizzare i fan, dopo i clamorosi licenziamenti

Se servissero ulteriori conferme sul momento difficile che sta vivendo l'industria videoludica, basti pensare che ormai neanche contribuire a sviluppare videogiochi di successo può salvarti dal licenziamento.

L'ultimo clamoroso esempio è arrivato nelle scorse ore, con numerosi licenziamenti che hanno coinvolto la divisione statunitense di Marvel Rivals, incluso perfino un game director.

Nelle ultime ore è arrivato il chiarimento che non si trattava comunque del game director principale del free-to-play, dato che il suo compito era guidare il team di ricerca e sviluppo, ma si tratta comunque di una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato l'enorme successo ottenuto dall'hero shooter.

Pochi istanti fa è arrivato un chiarimento ufficiale da un portavoce di NetEase, riportato sui social dal reporter Stephen Totilo, che prova a tranquillizzare i fan dopo questi licenziamenti.

L'editore chiarisce che la decisione è stata presa per «motivi di organizzazione» e per «ottimizzare l'efficienza di sviluppo», portando a una riduzione del team con sede a Seattle.

NetEase chiarisce che il nucleo centrale del team di sviluppo ha sede a Guangzhou, in Cina, e che lead producer e game director continuano ad essere attivamente al lavoro per sviluppare ulteriori contenuti: l'editore si impegna inoltre ad «investire di più, non di meno» per il futuro di Marvel Rivals.

Difficile capire con certezza cosa significhino queste parole, ma non posso fare a meno di sottolineare che si tratta comunque di un aggiornamento insolito: di solito si tende a premiare chi ha contribuito, anche in minima parte, a rendere il tuo gioco un successo e non a licenziarli come se contassero poco o nulla.

Inoltre, aggiungo che sottolineare la voglia di «investire di più» dopo aver appena licenziato quasi interamente un team di sviluppo è decisamente una scelta di parole inusuale.

Sembra trasparire in ogni caso l'intenzione di potenziare ulteriormente il team di sviluppo con sede in Cina, forse per facilitare le comunicazioni interne e l'arrivo di nuovi aggiornamenti.

Possiamo solo attendere per scoprire cosa attenderà il futuro di Marvel Rivals, ma mi auguro solo che gli sviluppatori licenziati possano trovare una nuova sistemazione nel più breve tempo possibile.

Vi terremo aggiornati non appena riceveremo ulteriori notizie in merito: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare numerosi gadget a tema Marvel su Amazon.