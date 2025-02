Marvel Rivals licenzia l'intera divisione USA, director incluso

Il trend dei licenziamenti è davvero difficile da prevedere quando coinvolge anche produzioni come Marvel Rivals, che è stato uno dei successi più importanti degli ultimi tempi.

Eppure, come riporta Kotaku, NetEase ha deciso di chiudere l’intero studio di Seattle, licenziando la maggior parte del team di sviluppo negli Stati Uniti, incluso il game director Thaddeus Sasser.

Lo studio di Seattle faceva parte di Anchor Point, un team interno a NetEase, e al momento non è chiaro se il resto della compagnia continuerà a lavorare su altri progetti. Il sito ufficiale presenta ancora offerte di lavoro, ma solo per la sede di Barcellona.

Sasser ha annunciato il licenziamento su LinkedIn, lanciando qualche frecciata alla dirigenza:

«Il mio talentuoso team ha appena contribuito a creare un nuovo franchise incredibilmente di successo per NetEase Games… e siamo stati licenziati! Oh beh, tempi duri per tutti – troviamo un nuovo lavoro a queste persone incredibili, perché tutti dobbiamo mangiare, giusto?»