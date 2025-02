Marvel Rivals e le modalità PvE non vanno d'accordo, a quanto pare

Marvel Rivals è partito col botto ma i giocatori non sono mai contenti, visto che fin da subito hanno chiesto l'arrivo di modalità di gioco PvE all'interno dell'hero shooter di NetEase.

Qualche settimana fa era paventata la possibilità che potessero arrivare delle modalità PvE con tanto di boss dedicati, stando ad alcuni dati emersi in rete.

Tuttavia non è così perché, come riporta Gamingbolt, per ora non c'è interesse nel creare modalità del genere all'interno di Marvel Rivals.

Il produttore Weicong Wu ha spiegato in un’intervista che il team sta sperimentando diverse modalità di gioco, ma che al momento non è previsto nulla di specifico per un’esperienza PvE. Tuttavia, ha lasciato intendere che, se dovessero trovare un’idea sufficientemente interessante, potrebbero considerarla in futuro.

«Sì, crediamo che ci sia parte del nostro pubblico a cui piacerebbe la modalità PvE», ha detto Wu in una recente intervista, aggiungendo:

«Ma puoi anche capire che se ci inventiamo un'esperienza PvE hardcore, sarà un'esperienza distintiva totalmente diversa da quella che abbiamo adesso. Quindi il nostro team di sviluppo ha sperimentato continuamente diversi approcci per raggiungere quell'obiettivo, forse una modalità più leggera, in un senso più leggero, e per vedere cosa avrebbe funzionato meglio per il nostro gioco.»

Nel frattempo, Marvel Rivals continua a espandere il proprio roster.

Il 21 febbraio arriveranno gli ultimi due membri mancanti dei Fantastici Quattro, Reed Richards e Sue Storm, che si uniranno a La Cosa e Johnny Storm. Il piano iniziale prevedeva anche un reset del rank con questo aggiornamento, ma NetEase ha deciso di annullarlo dopo aver ascoltato il feedback della community.

Nel futuro più prossimo ci potrebbe essere anche una possibile versione per Nintendo Switch 2, visto che il team ha dichiarato di essere in contatto con l'azienda nipponica. Il tutto mentre sembra che Overwatch 2 voglia tentare la ribalta, con delle novità che hanno riacceso la sfida tra i due shooter.