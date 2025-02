Marvel Rivals su Switch 2: «Siamo in contatto con Nintendo»

C'è un nuovo shooter a squadre online di riferimento in città, il suo nome è Marvel Rivals e con tutta probabilità arriverà anche su Nintendo Switch 2.

Durante il DICE Summit di Las Vegas, IGN US ha chiesto al produttore Weicong Wu se Marvel Rivals potrebbe approdare su Switch 2.

Non c'è stata una conferma ufficiale, ovviamente, ma la risposta lascia intendere che il team di sviluppo voglia fare di tutto per arrivare su una piattaforma che potenzialmente sarà un successo enorme.

«Siamo già in contatto con Nintendo e stiamo lavorando su alcuni kit di sviluppo», ha spiegato Wu, approfondendo la situazione del team di sviluppo:

«Ogni volta che scopriamo che potremmo fornire grandi prestazioni per il nostro gioco su Switch 2, siamo aperti a ciò. Il motivo per cui non l'abbiamo lanciato su Switch è che era la prima generazione di quel dispositivo, non può fornire una grande esperienza per il nostro gameplay. Quindi se potesse raggiungere quell'obiettivo, siamo aperti a ciò.»