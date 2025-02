Overwatch 2 contro Marvel Rivals: «Non si tratta più di andare sul sicuro»

Overwatch 2 era già in un momento pericoloso della sua vita, e l'arrivo di Marvel Rivals non ha fatto altro che rendere ancora più incerta la situazione del titolo Blizzard, per stessa ammissione del director Aaron Keller.

Come riporta The Gamer, infatti, Keller ha dichiarato in una recente intervista che il team di Overwatch 2 sta vivendo con una certa pressione il grande successo di Marvel Rivals.



Questo ha portato a una serie di novità importanti in arrivo per Overwatch 2, come segnalato qualche giorno fa. Un nuovo sistema di perk, modalità di gioco inedite, rework dei personaggi e anche una modalità in terza persona, tra le tante novità.

Servirà questo a rilanciare Overwatch 2? Difficile dirlo, ma la risposta di Keller evidenza se non altro una realtà:

«C'è pressione sul team di Overwatch, e molta è interna. Si chiede come possiamo realizzare il miglior gioco possibile. E lo sentiamo da un po'.»

Marvel Rivals ha raggiunto quasi mezzo milione di giocatori su Steam al lancio, e in questo momento i numeri medi del titolo di NetEase sono circa 6 volte quelli di Overwatch 2.

Tuttavia, nonostante la pressione, c'è grande consapevolezza e positività nel team di sviluppo di Overwatch 2, come spiega Keller:

«In realtà c'è qualcosa di eccitante in questo, per alcune ragioni. Non si tratta più di giocare sul sicuro.»

È raro vedere un team di sviluppo ammettere in questo modo la competizione attiva, e in posizione di svantaggio per altro.

L'obiettivo è ambizioso visto che Marvel Rivals è amatissimo e giocatissimo, nonostante i gravi problemi emersi, e vedremo se Overwatch 2 tornerà davvero al centro delle cronache o se gli sforzi di Blizzard saranno inutili.

Nel frattempo, Marvel Rivals si sta attivamente preparando a un possibile lancio su Nintendo Switch 2, visto che il team sta già lavorando a un dev kit della prossima console Nintendo.